龍吟虎嘯：天降俄羅斯一個良機

如果今次美國真的為了俄烏停戰，以及要求北約國家增加軍費而與歐洲鬧翻，從歐洲撤出軍事力量，不理歐洲死活，那麼對俄羅斯和總統普京來說，就是天大的好事和良機。

依照普京大帝的歷史觀、國家觀、民族觀和俄羅斯情懷，以及他在3年前發動「特別軍事行動」時的告俄羅斯人民書中，上下幾百年的強烈訴求及要達到的戰略目的，普京和俄羅斯是不會在條件許可下，止於只要拿下烏克蘭4州等為滿足的，只要美國撤軍歐洲、退出北約，俄羅斯和普京就有力量、有可能按照「復國大計」，通過軍事、政治、外交壓力，拿下當年蘇聯失去的烏克蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、格魯吉亞等故國山河，以雪奇恥大辱，為俄羅斯的復興奠定必須的基礎，這也是歐洲為甚麼那麼懼怕俄羅斯和普京的原因，懼怕美國不理他們的原因。

歐洲政客一直相信美國會全力保護歐洲，於是凡是涉及到對抗蘇俄，他們都會全力以赴。過往美國「無條件」支持歐洲，是因為美國要和蘇俄爭霸，美蘇爭霸的焦點和主戰場在歐洲。冷戰結束，蘇聯解體，世界局勢大變，美國國力漸衰，戰略目標發生轉移，美歐相互關係的「底層邏輯」亦大變。總統特朗普覺得歐洲就想佔美國便宜、坑美國，他覺得美國不需要利用歐洲對付俄羅斯，覺得歐洲不知天高地厚，還要和美國爭甚麼「戰略自主權」，對特朗普「美國第一」的大計「阻頭阻勢」，實在可惡！而美歐一旦一拍兩散，大大有利於俄羅斯的機會也就從天而降。

當然，莫斯科要收復失地、失國那是必須打仗的。北約國家目前有軍隊140萬人，武器精良，且有英法加起來五、六百枚核彈頭，戰力不弱且具威懾力。問題是，歐洲敢與俄羅斯打一場歐洲大戰嗎？莫斯科的底氣是它有大量核武器且攻防能力大大超越歐洲，俄羅斯為收復山河而戰，歐洲為啥而戰呢？士氣有得比嗎？