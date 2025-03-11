坦言集：聯合抗美

在特朗普的「美國優先」外交政策下，正是中國與其他國家聯手通過抗美的聯合陣線，推動國際政治多元多極的發展。

特朗普的外交外貿政策是與天下為敵，美國的盟國更首當其衝。於是，從對美迫壓不滿形成反特朗普政策，繼而反美抗美的空間便突然地擴大起來。現時國際政治裏，能夠真的有能力抗衡美國的，只有中國與俄羅斯，其餘「全球南方」的大國，無論是印度、南非、沙特阿拉伯、巴西等，都沒有足夠的政治、經濟與軍事力量敢與美國對抗。金磚國家組織一例，便顯示各國即使聯合一起，還是畏首畏尾，沒有意志與決心，以及國內的支持，來公開對抗美國的霸權。中俄可以，是依賴兩方面的力量，一是軍事，二是經濟。但若中俄分開而不是聯合起來，亦未必可與美國抗衡，反容易被分而治之。

美國霸權正在衰落，可是它的權勢還十分強大，且承接西方二、三百年的意識形態優勢，與西方文明的價值，與基督教結合，在中俄乃至全球社會潛移默化，成了不易對撼的軟實力。相對於中俄及其他全球南方國家的弱勢劣勢，即以中國為例，經濟與軍事能力擴張極速，正趕超美國，但政治仍待鞏固，民心軍心容易動搖，原因是中國精英投靠、迷信美西方者眾，貪污腐蝕情況亦嚴重，軍方尚且未能克服金錢權勢的侵蝕，反腐未竟全功。西方政治文化、宗教和價值觀念滲透頗深，清理整頓需長期艱巨工作。

當然，中國勝於俄羅斯，也勝於伊朗，但顯然中俄伊等與美國之爭不能單看經濟和軍備，中國也未到穩勝的地步。伊朗經40多年的宗教革命仍岌岌可危；俄羅斯不得不與特朗普周旋，以此爭取烏戰解決，制裁取消，好重新建設發展，以備未來美國的變化和國際新的競爭。芸芸眾國，中國最有實力，但為保不敗，也不可能與美單打獨鬥，而應聯合各國，團結所有可團結者，這才可以有充裕的力量，反過來壓制美國，製造出中國與各國更大的空間和爭取更多的時間。

中國還是要跟上海合作組織、金磚國家組織、一帶一路的國家合作，還需要付出和爭取，擺脫隔岸觀火、漁人得利的短視自私思維，不能以大國自傲，獨斷獨行。中國正處於極有利位置，但形勢會變。中國還要不停地向世界闡明其態度、立場、主張和價值，以行動取信於人。