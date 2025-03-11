同心村失火 3男女不適送院

【本報訊】本周日晚上8時許，元朗山貝路1號過渡性房屋同心村一單位發生火警。消防到場迅速將火救熄，事件中，大廈內一名11歲男童、一名73歲男住戶及一名63歲女住戶報稱因吸入濃煙不適，需送院救治。消防經調查後，相信單位內一拖板疑短路引起火警。