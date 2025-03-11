疑吸毒後呆頭呆腦 男子被嘲太空漫步

街頭幾跌倒 倚貨架擾店舖 太空油禍害無處不在！繼天水圍有青少年疑吸食太空油後，不知羞恥在公眾地方上演3P活春宮後，旺角又有一名短髮男子，懷疑受太空油影響而神情呆滯，步履蹣跚在街頭進行「太空漫步」，其後進店欲購買波鞋，但因「手騰腳震」險將波鞋撞落地。有人拍下影片上載到社交網，即時惹來網民一番熱議，直言「大叔都玩呢科嘢」，奉勸大家「吸毒對身心都唔好，唔好試」。

昨日社交網瘋傳一名男子在旺角鬧市作「太空漫步」的33秒影片，片首看見一名蓄短髮、穿深色外套、藍色牛仔褲、運動鞋及孭背囊的神情呆滯男子，在山東街行人路似乎舉步維艱，雙手屈曲於近腰部位置，左手僵硬兼右手不停顫抖，同時步履蹣跚，隨時會失平衡跌倒。他前行時需張開雙手，且一度伸脷舔唇，旁人目睹均為之側目。

網民籲唔好試 未幾，男子步進附近一間運動用品店，並站於貨架前張開雙手，前臂挨落貨架狀似無力，期間手肘險將波鞋撞跌掉地。及後男子在層架上下其手疑似揀鞋，拍片者邊拍邊稱，「呢個爆緊嘢，呢個爆緊嘢，爆×到幾×大呀，你睇吓佢！」最後，呆滯男擰轉頭疑望向拍片者，影片至此完結，而片中沒有交代拍攝日期和時間。

網民睇片後紛紛留言，有人疑問「又係太空油？」、「2025太空漫遊」、「大叔都玩呢科野（嘢）」；亦有人關心該名男子「佢咀（嘴）唇白晒，心臟應該有D（啲）頂唔順，吸毒對身心都唔好，唔好試」，亦有網民指拍片者「淨係影片，點解唔幫佢嗌救護車」。近日網上流傳多條有人吸食太空油後的影片，吸食者均神情呆滯，步履蹣跚跌跌撞撞，故惹起網民猜疑。