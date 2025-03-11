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龍門陣
捱垃圾車撞 79歲輪椅婦倒地
電動輪椅捱撞後翻側，老婦倒臥路中。
【本報訊】昨日下午近2時，一輛垃圾車沿屯門龍門路駛至湖翠路交界時，意外撞倒一名乘坐電動輪椅過路的79歲非華裔老婦，她受傷倒地，電動輪椅翻側，姓梁（59歲）垃圾車司機慌忙報案求助。救護車接報到場將清醒事主送院治理，司機在場助查肇事原因。受事件影響，輕鐵列車服務一度需要作出調整。
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