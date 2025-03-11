城隧3車串燒 逃逸司機終被捕

荃灣4小時2宗越線意外共8傷 荃灣4小時釀兩宗越線車禍！城門隧道昨凌晨實施單管雙程行車期間，一輛房車越過對面線將一輛載客的士撞至四輪朝天，尾隨的七人車亦告收掣不及撞向的士，造成3車串燒意外致4人受傷。房車司機懷疑有不可告人秘密，肇事後步離隧道逃去無蹤，執法部門其後於荃灣區，以涉嫌危駕等3罪拘捕該名男司機。另外，一輛私家車於荃錦公路落斜時，懷疑失控越線與另一私家車迎頭猛撞，共4人受傷送院治療。

的士被撞至四輪朝天 昨日凌晨4時許，城門隧道往沙田方向管道實施單管雙程行車，一輛白色房車往荃灣方向行駛期間，失控越過對面線猛撼一輛載客市區的士，並把其撞至「反肚」，尾隨的士而至的一輛七人車，也收掣不及撞向的士車尾，的士被夾於兩車中間，姓梁（53歲）的哥及姓廖（62歲）男乘客受傷被困車內。

消防接報到場，隨即將被困的哥和男乘客救出，幸好二人僅受輕傷，七人車姓陳（41歲）女司機及姓彭（27歲）男乘客同告受傷，4名傷者分別送往仁濟醫院、瑪嘉烈醫院及威爾斯親王醫院救治。3輛涉事車輛的車頭均損毀，擋風玻璃亦碎裂，當中房車泵把更飛脫，車內安全氣袋彈出。警員到場調查卻找不到房車司機，有目擊者指對方於意外後沿管道跑步逾兩公里，往沙田出口方向逃去無蹤。至下午，警員於荃灣區以涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」、「意外後沒有停車」及「意外後沒有報案」，拘捕該名姓朱（34歲）男司機，現正被扣留調查。

荃錦公路兩車迎頭撞 此外，昨日凌晨零時許，姓甘（25歲）男子駕駛私家車載同姓朱（25歲）女乘客，沿荃錦公路落斜往荃灣方向、駛至近香港槍會一彎位時，疑失控迎頭撞向對面線另一輛私家車，途經其他司機見狀，懷疑有人被困而報案。救援人員接報趕抵，發現甘男的座駕車門變形損毀，於是撬開車門協助他離開車廂，甘男與朱女、與另一肇事私家車的姓黃（22歲）男司機和姓簡（36歲）男乘客共4人受傷，他們均清醒分送仁濟醫院及瑪嘉烈醫院治理。

現場所見，兩輛涉事私家車車頭均嚴重損毀，擋風玻璃爆裂，車頭蓋撞至摺起，安全氣袋彈出，其中一輛私家車的車頭泵把亦甩脫。警員經初步調查後，不排除有車輛入彎時失控越線，與對面線私家車相撞釀成意外。受事故影響，現場來回行車線一度受阻。