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中區偷值1.8萬財物 5男女被捕

涉案人士被帶走扣查。 涉案人士被帶走扣查。
涉案人士被帶走扣查。
【本報訊】中區警員於上周六（8日）及本周日（9日）在區內進行代號「銀臂」行動，偵破一宗發生在蘭桂坊盜竊手提電話案，以及3宗區內大型連鎖店舖盜竊案件，共拘捕4男一女，包括摩洛哥、菲律賓及本地人。警員在涉案人士身上起回包括手提電話、名貴酒類等失物，合共總值1.8萬元。
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