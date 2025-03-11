中區偷值1.8萬財物 5男女被捕

【本報訊】中區警員於上周六（8日）及本周日（9日）在區內進行代號「銀臂」行動，偵破一宗發生在蘭桂坊盜竊手提電話案，以及3宗區內大型連鎖店舖盜竊案件，共拘捕4男一女，包括摩洛哥、菲律賓及本地人。警員在涉案人士身上起回包括手提電話、名貴酒類等失物，合共總值1.8萬元。