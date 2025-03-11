生產者責任制諮詢 研增退還點設1毫回贈

【本報訊】環境保護署計劃增加生產者責任制管制產品，讓生產商自行或聘請計劃營運者處理管制廢物，昨諮詢環境諮詢委員會。當局期望設置指定退還點，由生產商提供一毫回贈作為誘因。

現行生產者責任制管制產品包含塑膠購物袋、玻璃及「四電一腦」，環保署期望在現有框架下，新增100毫升至兩升的塑膠飲料容器和紙包飲品盒、電動車電池、汽車輪胎及鉛蓄電池，成為受管制產品，又期望引入牌照管制，未來回收的設施需要有牌才可以處理廢物。

計劃調整後，生產商可自行或聘請計劃營運者處理管制廢物，回收商等企業可登記成為計劃營運者。環保署助理署長黃智華與業界商討後，期望未來在大型商店設退還點，由生產商提供一毫回贈作誘因，鼓勵市民回收膠樽和紙包盒，再將廢物交由下游回收商回收。

他表示將來會為產品訂立標籤，識別已納入規管的產品，生產商要每半年向署方提交報告，紀錄發售的產品及回收數量。他指若某種產品少於特定分發額，可豁免生產商回收責任；本地廠商的產品分發量少於某限額，則可免卻提交年度審計報告。

預一年準備期 提升回收量 政府計劃預留約一年準備期，其後有適應期，目標在第一階段將塑膠容器回收量由10%至14%提升至30%、紙包盒由1%提至10%，最終目標分別是76%及51%，預計能在6至8年內達成。