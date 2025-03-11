疑網購糾紛起底客戶 31歲女准保

【本報訊】「起底」問題仍然猖獗。私隱專員公署昨公布，在新界區拘捕一名31歲女子，疑因網購糾紛，涉嫌違反《私隱條例》，在未經客戶的同意下披露對方的個人資料。被捕女子獲准保釋，私隱署會繼續調查案件。

私隱署調查指案中的女事主，在去年11月於一間網店購買美容產品，數日後收到該網店寄出的包裹，但包裹內的物品並非她購買的產品，而是一些首飾。其後有人透過即時通訊軟件聯絡事主要求取回該包裹，並表示若不歸還便會在社交媒體平台上公開事件。

最高可罰款百萬監禁5年 在收到有關訊息兩日內，有人在網店的社交媒體帳戶，先後7次發布包含事主英文姓名、出生日期、手提電話號碼、兩個社交媒體帳戶名稱、其居住區域、大廈名稱、曾就讀的中學名稱和相片等個人資料的貼文，並對事主作出負面評論，更指會以金錢酬謝提供事主資料或轉載貼文的網民。

私隱署提醒市民，不要因為金錢糾紛而將他人「起底」，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。