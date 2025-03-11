東呼即應：清潔家居化學物受港人熱捧 恐釋毒致傷需慎用

東呼即應訪專家教路 施過碳酸鈉宜空氣流通 愈來愈多人使用「過碳酸鈉」作為家居清潔神器，但使用不當可能會傷害人體。有學者向《東呼即應》表示，過碳酸鈉能有效去除油漬、汗漬、茶漬及霉菌等，加入溫水浸泡便可徹底除污；但提醒市民使用時，切勿加入沸水、白醋、漂白水等物。若過碳酸鈉與漂白水同時使用，就會產生有毒氣體。家居清潔公司負責人亦分享實用貼士，建議客人使用清潔劑時戴上手套，用漂白水或者濃度較高的清潔劑時，要打開窗戶令空氣流通。

過碳酸鈉是一種化學合成物質，當接觸到水便會分解成碳酸鈉及過氧化氫，可以達到清潔和殺菌作用，是現時不少家庭用作清潔的「大絕招」。香港教育大學科學與環境學系教授周卓輝表示，過碳酸鈉由兩個化學品合成，一個是梳打粉、一個是雙氧水，它使用兩個不同的方法消滅污漬，梳打粉有溶解能力，雙氧水就有分解能力。梳打粉有效去油漬，容易溶解物件上所布滿的油漬；雙氧水是一個非常好的天然氧化劑，不含毒，可分解例如汗漬、食物迹、茶漬，有咖啡漬的杯或微波爐盒上的霉菌。

加入溫水浸泡句鐘已除污 被視為清潔神物的過碳酸鈉，其實使用方法很簡單，因為它是固體，以小量溫水溶解過碳酸鈉，將衣物或者杯具放入當中浸泡，一段時間後就會產生反應，可將汗漬、咖啡漬溶解，理論上浸泡時間愈長愈好，但是如果市民想更快處理，用溫水浸泡一小時已經足夠。周提到，雖然過碳酸鈉是一種安全的清潔劑，但有3方面要注意：首先切勿使用沸水，可以使用攝氏40至60度的溫水；其次，切勿與酸性清潔劑同時使用，因為已有梳打粉成分，如果再加入白醋、檸檬汁到過碳酸鈉內，就會產生中和作用，這個中和作用又會產生熱力及氣體，有機會令化學反應太快濺起而引致受傷；第3點最值得注意，切勿與漂白水（次氯酸鈉）同時使用，因次氯酸鈉有氯，若再加上過碳酸鈉會氧化氯，變成氯氣，從而產生有毒氣體。

家居清潔公司負責人黃智健稱，進行家居清潔時常用過碳酸鈉，因為清潔家居後毛巾會沾上大量污漬變黑，一般會使用「爆炸鹽」（過碳酸鈉）將毛巾徹底清洗，令毛巾變回乾淨狀態。使用含過碳酸鈉成分的清潔劑，可對洗衣機內籠的舊有污漬、去水位、不銹鋼位置等，進行有效殺菌消毒以及漂白。雖然梳打粉的去污能力也足夠，但需要控制使用比例，並用約攝氏40度的熱水稀釋，才可以有好的清潔效果。

稀釋高濃度物可減刺眼手 黃建議市民使用清潔劑時戴上手套，才不會傷及皮膚，使用漂白水或者濃度比較高、有刺激性的清潔劑時，應打開窗戶令空氣流通，同時需要稀釋至50%才可以減低刺眼、刺手的效果。而當地面有污漬，可能會使用「洗石水」清洗地面，「洗石水」使用時需要按照比例稀釋，比例不當會令到地面或瓷磚表面變色。他又建議大家分開使用兩條毛巾進行清潔，一條使用有侵蝕性的清潔劑，另一條毛巾就只使用清水，用作抹乾「過水」之用。

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