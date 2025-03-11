機管局前主席蘇澤光評港 稱善用國際優勢是出路

【本報訊】前機場管理局主席蘇澤光昨日發表新書《不說不可能——從廣州街童到機場主席》，除簡介他由廣州街童蛻變為香港機場管理局主席，以及從政務官到華爾街，再馳騁公私營機構等的傳奇人生外，亦透過著作刊登128幅珍貴歷史照片，講述香港經濟轉型，改革浪潮與國際合作的關鍵時刻。他出席新書發布會時亦評論國際時局，稱香港的出路，要善用自身的國際化優勢，繼續積極參與粵港澳大灣區建設，發揮「超級聯繫人」角色。

新書發布 展示奮鬥史 蘇澤光於商務印書館出席新書發布會，該著作以他的人生經歷作主軸，從當初的廣州街童，變成掌管機場的前機管局主席之奮鬥歷程，書中附有128張相片，展示他與多名重量級國際政要人物會面的時刻，包括前英國守相戴卓爾夫人、前新加坡總理李光耀及前美國總統布殊等。

如今美國總統特朗普重新上任後，向全球不同經濟體發動新一輪貿易戰，國家則提出香港要深化國際交往合作。蘇澤光就此議題發言，並指香港的出路是善用自身的國際化優勢，繼續積極參與粵港澳大灣區建設，更好地融入國家發展大局，亦應做好內地與國際間「超級聯繫人」的角色。