建造業議會倡最多分判3層 助減意外

【本報訊】香港建造業議會昨日介紹今年工作重點，探討建造業發展趨勢。該會表示，經過了建造業界的努力，根據勞工處數字，由前年建造業共錄得約20宗死亡個案，減至去年約13宗。在進入數碼的年代，業界已開始應用4S「安全智慧工地」系統，截至去年底，大約有60%香港地盤已經取到4S標籤，希望擴展至全部工地。該會又認為層層分判導致意外頻生，希望與分判商商討，最多分判3層。

對於新年前後有不少工程公司倒閉，並時有發生工人追討欠薪的情況，是否反映行業前景困難。建造業議會主席何安誠指，《財政預算案》提到中期財政預測的基本工程開支，由去年預計平均每年約900億元，增加至未來平均每年約1,200億元，令整個行業很振奮，認為在「一加一減」的情況下，工程量將可維持不變，令業界看到亮麗前景。

何安誠指近日出現個別欠薪事件，坦言不想去批評個別地盤，因已涉及地盤管理問題，雖不可以說是非常嚴重的問題，不過建造業由去年下半年開始，在資金方面需特別關注，故會方得到發展局和金管局的支持，於去年連續會面兩次，解釋行內的生態模式。他重申建造行業仍充滿機會，政府有加大北部都會區、醫院行務等工程，並透露18間銀行隨後亦表示會聯合支持建造業界，在資金上盡量提供協助。

議會斥1.5億元資助2500畢業生 該會將出資約1.5億元，資助業界為合共2,500名工程、建築、測量、規劃及園境的學位課程畢業生，提供在職培訓，協助更多青年獲取專業資格。會方指，每年以上數個專業範疇共有近千名本地畢業生，他們受訓約3年，認為2,500名資助名額已頗有影響力，希望能令顧問公司及總承包商更有空間挽留年輕人才。

此外，該會稱已於2023年8月底啟用物業管理智能監察中心，目前已有7個物業正運作該中心，直言會方就着AI應用做了很多舉措，且正建立一個大數據模型管理，如當工地出現安全問題，可提供建議和答案給有問題的工地。