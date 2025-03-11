公屋入息資產擬上調 議員斥水平不符現實

【本報訊】房屋委員會擬上調公屋入息及資產限額，有議員批評上調水平未能符合現實，擔心部分基層寧願辭職以保留申請公屋資格 ，另有議員指當局要先照顧輪候公屋的家庭，認為要作出平衡及取捨。

房委會日前公布公屋入息及資產限額檢討，建議將2025/26年度的公屋入息限額，較2024/25年度整體水平平均增加1.7%。當中二人家庭建議加幅最多，達2.5%，由原先的19,730元增至20,230元；而加幅最少的為4人家庭，增幅為0.2%，由原先的30,950元增至31,000元。另房委會又建議，跟隨甲類消費物價指數在過去一年的1.7%增幅來調整現行的公屋資產限額。

二人家庭或一人被迫辭職 身兼房委會資助房屋小組委員會委員、議員梁子穎昨在電台節目表示，即使是清潔工人及保安，入息水平已超過最低工資水平。他又批評當局上調水平未能符合現實，調升申請門檻，二人家庭中可能有一人被迫辭職，不符合政府推動中高齡人士就業政策，既不能釋放勞動力，亦對整體經濟有很大影響。

同為資助房屋小組委員會委員的議員梁文廣則指領取最低工資的兩人家庭，每日平均工作10小時，每月工作20多日的情況下，收入超過檢討後的公屋入息限額。他表示，現時公屋供應不足的情況下，當局要先照顧最有需要的一群，特別是輪候公屋的家庭，認為要作出平衡及取捨。