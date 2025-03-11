獨家報道：議員又爆漏報工作 鄧飛隔年半始補鑊

任出版社受薪顧問 辯稱小額沒留意 繼早前本報發現有議員涉嫌漏報物業兩年多，才補回申報後，再發現有議員涉漏報受薪工作，相隔一年半後才申報。議員鄧飛在今年初申報，約一年半前成為教科書出版社顧問。他解釋，顧問的工資及工作量不多，一直沒留意，承認最近發現漏報後補回。

本報翻查議員利益申報表，發現鄧飛今年1月申報自己成為「教育圖書出版社顧問」，但開始從事相關工作的日期為2023年7月。被問及為何相隔約一年半才申報，他指顧問的工資及工作量不多，因此一直沒有留意，承認最近發現漏報後補回。他又指顧問工作只是編審課本，不涉及編寫。

鄧飛在2022年亦有參與同一出版，社公民與社會發展科課本的編審工作。他指課本編審工作一般在出版前更早時間展開，當時尚未舉行立法會選舉，因此不用申報。

議員漏報項目繁多 除了補回申報外，亦有議員申報公司職務的變動。議員周浩鼎今年開始獨資經營律師事務所，指契機是早前考獲大灣區執業律師資格，決定投資開設自己的事務所，支持業界發展。他的律師事務所處理的業務為一般民事訴訟、商業事務、人身傷亡意外索償及遺產承辦等，一般巿民大眾會面對的事宜。

另一議員黃英豪申報成為「新寶堂香港控股有限公司顧問」，指該公司業務為生產陳皮和有關保健品，但以申報時不用披露為由拒絕講解工作內容。他說：「我不想當董事，但是支持新會同鄉的企業，所以答應當顧問。」

亦有議員改任科研機構的其他職務，李浩然申報不再擔任非受薪的華潤科學技術研究院副院長、華潤智能與數字化研究院院長，申報擔任同樣非受薪的華潤科學技術研究院院長。

在外訪方面，議員鄧家彪申報在內地能源公司贊助下，參觀其北京總部、工科展廳及新能源科技，以探索國家助力香港發展新能源科技的機遇；議員林哲玄則申報曾獲某機構贈送車厘子、柑、杏仁條及口罩，已轉贈義工。記者林隆輝

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