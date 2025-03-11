涉掌摑少女15巴 5男女還押4‧8再訊

【本報訊】早前網上平台瘋傳一段6分鐘影片，拍下一名少女站在一後樓梯，遭多名戴口罩的男女上前掌摑至少15巴，並以粗口辱罵，其監護人獲悉事件後，報案求助。執法部門經調查後拘捕多人指懷疑涉案，其中年齡介乎15歲至22歲的一男4女，被控襲擊致造成身體傷害罪，案件於昨在西九龍裁判法院首次提訊。5名被告暫毋須答辯，案件押後至4月8日再訊，以等候進一步調查。5名被告均有申請保釋，但遭裁判官拒絕，需還押看管。