持「槍」劫銀行1.4萬元 7旬星洲翁今判刑

【本報訊】一名七旬新加坡籍男子，於2022年中闖入油麻地彌敦道一間銀行，在櫃位亮出一支懷疑手槍物體，劫走1.4萬元現金後逃去。該漢於同日被捕，並揭發他在2020年亦曾企圖搶劫太子一間萬寧，向收銀員要挾「用電油燒死你」，只是收銀員無動於衷，反將他鬧走。涉案男子昨在高院承認一項搶劫及一項企圖搶劫罪。辯方稱被告因財困犯案，坦承行為愚蠢。法官把案件押後至今日判刑，被告續還押。

另認一項企圖搶劫罪 75歲新加坡籍被告梁厚誠，報稱無業。同意案情指，2020年7月1日，被告進入太子彌敦道金都商場萬寧，將一張寫有「打劫！要命就交錢出來，快，否則用電油燒死你」的紙條交到收銀櫃台，又拿着打火機和一個裝着透明液體的樽，但收銀員完全不感害怕，泰然自若，更責罵被告，被告最終離開，遺下紙條。

案情續指，2022年4月14日下午，被告到油麻地彌敦道寶聲大廈中國建設銀行（亞洲），向一名女出納員出示紙條，寫着「打劫！我們有槍，快把錢放袋裏，不合作，我們開槍」，並把一個袋交給對方，及用一支槍狀物體指嚇。出納員為拖延時間，故意數錢。被告突然威脅出納員，要求她別再數，否則她就要死。最終，被告取去裝有1.4萬元現金的袋。被告於同日被捕。警員在他的居住單位檢獲5,750元現金。被告在警誡下稱，自己欠租，他拿到的錢，當中有7,500元拿來交租，其他用了去買袋及增值八達通。案件編號：HCCC 180/2023