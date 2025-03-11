女下屬飲參湯留宿疑迷暈 銷售員涉落藥受審

翌日醒來全裸「失憶」 共3人指控同類經歷 護膚品直銷公司的一名已婚男銷售員，被指在2013年左右，趁女下屬在他家中留宿時，在參湯落藥迷暈她。至2019年女方得知其他同事有類似情況始報案。銷售員否認3項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品罪，案件昨日在區院開審。女方供稱，當時在被告家中淋浴期間不省人事，翌晨醒來發現自己全裸躺在床上。她作供時一度哽咽，謂兩人感情要好，視被告為哥哥，謂「覺得件事太古怪，唔敢再諗」。

43歲被告潘迪偉，報稱為商人。控罪指，他於2013年至2014年間，在九龍城廣播道柏苑某單位，分別非法及惡意向3名分別姓歐、姓何及姓周的女子施用催眠藥，意圖使她們受損害、精神受創或惱怒。姓歐女事主供稱，2013年初，因她要「衝業績」，故經常與被告見面。有時她於工作後，會在被告位於柏苑的住所留宿。

淋浴期間不省人事 歐供稱，案發當晚她到被告家套房留宿，被告讓她喝參湯，她喝完便返房洗澡，當時房門廁所門均有上鎖，未幾她便失去知覺。翌日醒來，見自己全裸躺臥在房間的床上，僅有毛巾及被子覆蓋，全身濕透，但不記得期間發生過甚麼事。隨後，被告以怪責的語氣，向她說不應該將兩道門鎖上。後來她得知，有女同事曾有類似經歷，最終跟她們一同報案。

歐接受辯方盤問時承認，跟被告感情要好，視被告為哥哥，兩人會去酒吧飲酒消遣，並向被告傾訴工作等問題。辯方指，案發當晚兩人在被告家飲酒傾心事，歐說沒印象。辯方續指，歐隨後向被告稱有醉意，遂入套房，並虛掩房門。被告之後看見有水自房門滲出，而歐入廁所後良久仍不出來，才撬開廁所門門鎖。辯方指歐是受別人影響，將別人的經歷當成自己親身經歷。歐不同意，強調她肯定被撬開的是房門，但承認入行初期，業績上很依賴被告的支援。案件編號：DCCC 89/2024