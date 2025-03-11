日本爆諾如病毒 感染性腸胃炎飆

【本報訊】日本是港人外遊熱門地點，不過當地近日錄得多宗諾如病毒感染，其中大阪米芝蓮名店「喜一」與鳥取縣米子市一間和菓子店，因爆發諾如病毒中毒事件被停業，日本當局資料亦顯示，近期當地感染性腸胃炎的活躍程度有所上升。

綜合日媒報道，諾如病毒在日本發生大爆發，連續4年獲米芝蓮一星的大阪懷石料理名店「喜一」，早前56名顧客證實感染諾如病毒後；鳥取縣米子市日式和菓子店於本月4日，亦有99名顧客感染諾如食物中毒，出現肚痛、嘔吐、腹瀉，甚至發燒的症狀，兩店均需停業處分。

鹽醋芥末不能殺菌 日媒報道指，當地衞生部門介入調查後，在部分患者與店員的糞便樣本中驗出諾如病毒，而一名負責生產的員工身上，以及剩餘的草莓大福餡料中，亦檢測出諾如病毒。調查亦發現，除了草莓大福之餘，食用過該店另一種和菓子的市民也出現類似症狀，當地衞生部門推測，引發食物中毒的產品是2月26日至3月2日期間生產的草莓大福及和菓子。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅早前呼籲，計劃前往或正在日本的港人提高警覺，時刻注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險，同時不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用。