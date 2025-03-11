參加韶關交流團返港 沙田官中23生急性腸胃炎

【本報訊】再有內地交流團出現意外，沙田官立中學中五的內地交流團於上周四至周五（3月6日至7日）到丹霞山進行交流，有讀者向本報報料指，學生在回港後懷疑急性腸胃炎，有數十名學生感到腸胃不適或發燒，亦有學生需要送院留醫。本報周日（9日）向衞生署查詢，同日獲回覆指衞生防護中心暫時沒有收到相關報告，會了解事件和採取適當跟進，至昨晚再出稿，指深夜接獲傳媒查詢後，主動聯繫涉事中學了解事件，得悉沙田一間中學有約120名師生於上周四至周五到廣東韶關交流，當中有23名學生在回程當日起至昨日期間，陸續出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒等，其中9人已求醫，全部毋須入院。

衞生署稱追查爆發源頭 讀者陳先生（化名）向本報表示，他朋友的子女於沙田官立中學讀中五，而參加的丹霞山的交流團屬強制性，除了沙田官中外，另外亦有其他中學一同出發。陳先生續指，隨團學生兩日一夜均只可在同一間餐廳用膳，亦不批准學生叫外賣，所以學生只能進食由學校提供的餐廳膳食，而在回港後隔日，家長的通訊群組就陸續開始有家長報稱學生出現不適，出現肚屙作嘔發燒等症狀，陳先生朋友的子女就是於周日出現作嘔肚屙及發燒等症狀。

衞生署續指中心正從不同方向調查是次急性腸胃炎爆發個案的源頭，包括經人傳人、或受污染的食物或環境傳播的可能性。中心已把相關食肆資料通報廣東省當局。中心會繼續跟進事件，包括安排患者收集糞便樣本作化驗及向該校提供感染控制的建議措施。中心的流行病學調查仍在進行中。

教育局回覆查詢時則指，已即時聯絡學校以提供協助，並已聯絡有關承辦機構了解和跟進。學校已按既定程序向衞生署衞生防護中心報備事件。教育局會繼續與學校保持聯繫，提供適切支援。