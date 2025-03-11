潛伏期達10年 子宮頸癌新症飆 籲及早篩查治療

逾6成女性從未檢驗 打疫苗亦難杜絕風險 子宮頸癌是全球第4大婦女殺手。過去10年間，本港子宮頸癌新症數目增加近三成。研究顯示，近四成本地子宮頸癌新症發現時已為晚期。另一項研究則指出，逾六成受訪女性從未接受篩查，其中三分之一人拒絕篩查的原因是「怕痛」。專科醫生指，近八成女性會於50歲前感染能引致子宮頸癌的人類乳頭瘤病毒（HPV）。就算已打疫苗、長期沒有性行為及已停經，也不能杜絕感染風險。有基金會則推出「免費子宮頸癌篩查計劃」，下月底起為300名合資格弱勢女性提供免費篩查及後續跟進服務，並於今日起接受報名。

逾4成確診已屬晚期 婦產科專科醫生雷雯華表示，超過七成子宮頸癌個案是由人類乳頭瘤病毒（HPV）中，最高危的第16型及第18型引起。女性只要有過性行為，就算已打疫苗、只有一位性伴侶、長期無性行為或已停經，均有機會感染HPV。不過，本港子宮頸癌篩查率偏低，2022年子宮頸癌新症中，有42.6%個案確診時已為晚期（即第三期或第四期）。由於子宮頸癌的「癌前期」階段可長達8年至10年，故透過篩查，可在病情演變成癌症前及早發現並治療。

一項亞太區女性健康調查就訪問了3,473名女性，其中362名為港人。調查發現，受訪香港女性中，只有39%曾接受子宮頸篩查，當中有最多人拒絕原因為「怕痛」，達34%。本地受訪者中，僅38%表示對子宮頸篩查「非常了解/一定程度了解」。

基金會300額免費篩查 梁愷昍婦癌基金會則推出「免費子宮頸癌篩查計劃」，在下月底至5月期間，為300名30至50歲弱勢女性（包括單親媽媽等經濟困難人士），提供免費HPV基因檢測。若測出結果異常，亦會有專業人員跟進。計劃今日起接受報名預約。基金會行政總裁Katharina Reimer呼籲市民及早篩查，又建議能幫自己媽媽登記，讓母親於5月時能夠進行篩查，以作母親節禮物。該組織亦建議市民每3年篩查一次，籲盡早預約防患未然。