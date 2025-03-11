醫健：成視在人：近視分真假 驗眼前宜放鬆睫狀肌

本港學童近視率高，但亦要小心子女可能只是「假近視」。因為假近視而錯配眼鏡度數的情況常見，假近視與真近視不同，小朋友可能本身只有輕微近視，但因為長時間觀看電子產品，令眼內睫狀肌肉習慣性收縮，無法放鬆而肌肉痙攣，令晶體過分聚焦，當看遠處時，晶體會無法變焦，導致假近視出現。當睫狀肌放鬆後，度數便會恢復。

防錯配眼鏡度數 假近視通常發生在視力發展期的6歲或以下兒童身上，尤其他們習慣長時間觀看近物，例如手機、平板電腦等，都有機會造成假近視。假近視於一般驗眼難以發現，因此驗眼前最好以放瞳眼藥水放鬆睫狀肌，以免兒童因為假近視而錯配度數不合的眼鏡，影響視力發展，甚至會加劇近視。不過，即使驗出是假近視亦不容忽視，小朋友長時間觀看近物，例如電子產品，最終都會發展成為近視，家長要特別留意。

事實上，成年人亦有機會出現假近視，同樣因為長時間近距離觀看電子產品屏幕，沒有讓眼睛得到足夠休息，令到睫狀肌無法自如收縮及放鬆。假近視除了令成年人出現視力模糊，可能亦會伴隨頭痛、作嘔的症狀。想要避免假近視，應讓睫狀肌有足夠休息，例如每觀看電子屏幕20分鐘，就要遠望20呎外的景物，休息20秒。

以上資訊僅供參考，如有任何疑問請諮詢眼科專科醫生意見。奧比斯