趁睡潑熱粥斬妻女 7旬漢判無限期醫院令

【本報訊】七旬男清潔工因懷疑妻子紅杏出牆，並懷疑女兒亦非自己親生，在2023年3月於深夜乘妻女入睡時，先以熱粥潑灑二人，再用菜刀砍向她們，最終令兩人燒傷。該清潔工早前承認兩項蓄意傷人罪，昨被高院暫委法官林穎茜判處無限期醫院令。據辯方透露，被告曾找私家偵探查妻子，親子鑑定報告顯示女兒是他親生，但他又思疑報告造假，而妻女現已原諒被告。林官接納被告是因妄想症犯案，最終判處醫院令。

懷疑妻不忠長女非親生 74歲被告何文添，報稱任職清潔工。他生於內地，1993年來港。同意案情指，被告與現時73歲的姓潘妻子同住於海麗邨海和樓一單位。被告的長女現年48歲，間中會到上址留宿。被告一直懷疑妻子有外遇，思疑女兒非他親生。2023年3月19日，被告妻子生日，長女到被告單位留宿。入夜後，被告的妻女同睡一房，沒有鎖門。睡覺期間，妻女感到臉部灼痛。潘睜不開眼，長女則醒來，見被告手持菜刀站在房門旁。被告用刀砍長女，長女用雙手擋格，又嘗試咬被告並與他糾纏。被告最終砍中長女頭部一至兩次。

案情續指，潘及後終能張開眼睛，見客廳和睡房滿布血漬。她大叫並勸阻被告。被告喃喃自語，其後菜刀掉落地上，長女拾起菜刀，將母親拉入房間反鎖，並報案求助。警員到場拘捕被告，被告在警誡下稱，從2022年起已打算傷害兩人。他因懷疑妻子有外遇，女兒不是他親生而感憤怒及不安，當日將熱粥倒在妻子頭上，並用菜刀斬兩人。兩名事主頭、頸等部位受傷，其中潘臉部、下巴和前額二級燒傷，總面積約3%。被告女兒臉部、頸部、前胸及右上肢二級燒傷，總面積約5%。案件編號：HCCC 226/2024