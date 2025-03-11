小天瑜死忌 父竭力無懼硬仗 擬私人檢控尋真相

淪植物人4年煎熬 律政司拒刑事起訴 罹患橫紋肌肉瘤的周天瑜於2020年在瑪麗醫院接受手術，疑遇上醫療事故成「植物人」，於去年3月10日不幸離世，終年8歲。周父前年就涉事醫生涉修改醫療紀錄事宜落口供，惟事隔一年多，執法部門早前回應周父稱律政司決定不展開刑事檢控。周父昨與執業大律師陸偉雄作交代，認為醫管局僅以「忙於專注搶救」為由刪改開始及結束輸注時間，屬紀錄不清，又點名質問瑪麗醫院行政總監李德麗要求回應，並指會考慮作私人檢控，亦不排除要求申訴專員公署跟進。周父又稱去年癌症復發且有惡化迹象，盼有生之年能得到真相。

瑪麗醫院發言人指，院方已於去年3月將個案轉交死因庭跟進，尊重律政司不展開刑事檢控程序的決定，亦就天瑜離世再次向家屬致以深切慰問。就相關個案成立跨院專家小組全面覆檢方面，已落實專家小組提出的改善措施，並就有關情況向病人家屬解釋及致歉，強調不屬於「醫療風險警示事件」，亦不涉醫療事故。

執法部門未供資料 本末倒置 昨日是「小天瑜」逝世一周年，周父於記者會交代事件的最新進展。他指日前經律師去信執法部門希望進一步了解案件細節和調查資料等，希望給公眾一個交代，但收到回覆指由於此案將來可能於死因庭進行研訊，執法部門正跟進相關事宜，現時並沒有其他資料可提供。周父指怕影響到將來的死因庭研訊結果而不去弄清證據的真實性是本末倒置，形容對執法部門寄予厚望結果卻與醫管局一樣，與他期望有落差，令他特別失望。

父癌症復發 冀有生之年釐清 周父質疑，瑪麗醫院在女兒手術後半年才首次向家屬披露延遲輸血事件，亦未核實醫務人員修改麻醉科手術紀錄內容是否屬實，質疑瑪麗與醫管局「醫醫相衞」，點名瑪麗醫院行政總監李德麗對事故置若罔聞，形容院方毫無擔當、厚顏無恥。

他重申要求醫管局交代制度問題，究竟規矩是甚麼，此事至今仍疑點重重。他又透露去年得知自己癌症復發，並有惡化情況，很希望在有生之年搞清真相，「我可能很快去見天瑜，希望可以問心無愧，可以在天堂見到女兒能跟她說，爸爸已盡力為你爭取，不希望留有任何遺憾。」

法律界：受害者有案件知情權 陪同周父出席的陸偉雄則指，他們並非要批判及責備執法部門，並相信執法部門有進行相關工作，但通知律政司前，是否有責任通知周父發生何事。而按照《罪行受害者約章》，罪行受害者有權得悉案件的進展情況。若決定不提出檢控，應將決定告知受害者。陸強調這是約章下，受害者的基本權利，並非要爭取額外的資訊。他強調，周家盼望執法部門能重新調查並交代更多方向，若執法部門甚麼也不做，會考慮循其他途徑，如作私人檢控，去爭取公義，也不排除向申訴專員公署等投訴，重申只盼待相關部門能讓受害人家屬得到真相。

小天瑜於2020年因橫紋肌肉瘤在瑪麗醫院接受手術後慘成植物人，去年3月10日離世。 周天瑜醫療事故時序 周天瑜父親舉行記者會，交代小天瑜事件刑事調查的最新進度。（陳德賢攝） 瑪麗醫院指已於去年將個案轉交死因庭跟進。