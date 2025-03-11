餐飲業指汰弱留強 盼洗牌呈新氣象

【本報訊】Deliveroo戶戶送香港業務下月7日之後「玩完」，雖然有客戶表示感慨，但送遞員及合作餐廳均指戶戶送撤出對其衝擊有限，又指該平台營運表現較遜色。送遞員則擔心平台減少長遠會「僧多粥少」，令訂單酬勞再下挫。餐廳亦說客人「叫唔到呢間，咪叫另一間囉」，但亦期望外賣平台在「洗牌」後能有新氣象，又說對未來仍有信心。

僧多粥少 送遞員憂酬勞挫 「步兵」的步行送遞員「丁媽」向本報指，戶戶送訂單量遠低於foodpanda及美團KeeTa，「午飯時間得一兩張單，KeeTa可能有4張」，而要求她跨區送遞，明言已有一段時間不接戶戶送的送貨單。她提到，大部分送遞員服務多個平台，一間的撤出影響不大，又透露foodpanda昨突然以一個月接10單，便可獲200元獎賞吸引送遞員「回巢」。不過，她提到，現時一般訂單僅約20多元酬勞，較高峰期已大減一半，坦言擔心市場收窄會令每張單的酬勞再挫。

金鳳大餐廳董事長林穎詩則表示，自從KeeTa打入香港後，經戶戶送所送的訂單量大挫，形容其撤出是「汰弱留強」。她提到KeeTa在配套上「做得好、堅欣賞」，她舉例不止該平台的用戶可享較多優惠，餐廳在出餐等的營運上，亦獲得很大彈性，其送遞員亦十分踴躍，很快便來領取餐點，「唔使打電話催人嚟拎」。

林坦言，消息傳出後一直未收到戶戶送的正式通知，即使致電對方的客戶服務部，職員亦不肯定後續安排，「依家只能等答案」。至於會否轉投foodpanda，她則說要視乎合作條款，又期望在外賣平台轉變下能有新氣象。而她仍對外賣市場充滿信心，指大眾自新冠疫情後對外賣仍然有一定需求，現時外賣佔整體生意至少20%，遠較疫前10%高；又說即使疫後，相關生意額未見大跌，相信有一部分人已習慣叫外賣。