戶戶送投降 止蝕撤港 4‧7後停運

虧損交劣績 稱續經營不符股東利益 攻港9年、曾為本地外賣平台兩大巨頭之一的戶戶送（Deliveroo），昨宣布撤出香港市場，戶戶送的平台將續運行至4月7日，並將出售部分資產予另一巨頭foodpanda以及結束其他業務。戶戶送客戶和送遞員將會被導向至foodpanda平台，而部分餐廳及生活百貨商戶將會進駐該平台。有市民對其撤出感到意外，學者則分析指香港市場細而競爭激烈，難容納3間外賣平台，「生存唔到惟有止血」離場。

戶戶送香港昨表示，董事局在決定結束香港的業務前，已考慮過多個策略性方案，但基於資本投放嚴謹的要求，最後仍認為繼續香港業務並不符合股東的最大利益，亦已提名清盤人結束香港業務及其剩餘資產。戶戶送亦披露，香港市場去年佔集團全球的總交易額5%，錄得虧損，對國際市場的總交易額有5個百分點的負面影響。

對於撤港的後續安排，戶戶送表示，現時有與約一萬名送遞員合作，並與foodpanda簽署協議，如送遞員是新加入對方平台會有獎金；戶戶送另僱用約200名員工，將會提供高於法定的遣散賠償予員工。至於客戶資料，戶戶送稱並不會主動將資料轉至foodpanda，客人需自行轉用該平台。雖然戶戶送將在港營運至下月，但其平台最新頁面已彈出「轉會優惠」，其中付費用戶可免費得到foodpanda的半年會籍，免費用戶則可獲指定消費折扣優惠。

另2外賣平台即推優惠搶客 戶戶送撤港的消息一出，另外兩間外賣平台隨即出招吸客及搶客，foodpanda除了提供轉會優惠予戶戶送客戶之餘，同時亦乘勢推出多個減價優惠，用戶只要在特定4種訂單輸入優惠碼，便有減價優惠；而美團旗下的香港外賣平台KeeTa，昨日下午亦宣布向新會員派發50元優惠券；而現有用戶邀請朋友成為新用戶後，亦可獲最多220元受邀人優惠券。

市民馮小姐對戶戶送撤港感意外，指其經常賣廣告，最近亦收到宣傳電郵。她提到，過往會使用不同的平台訂餐，視乎有關平台提供的實際優惠，例如有否免運費等；但她指自疫情後，已較少叫外賣，一個月只有一至兩次，較以往月內至少5次，已少很多。另一市民江小姐亦對其撤走感到可惜，提到其送遞員比較有禮，平台亦提供不少優惠，擔心少了競爭下，其他平台的優惠會「縮水」。付費會員Tobey則說，戶戶送訂餐免運費的最低消費金額較foodpanda低，再加上另一平台的送遞服務參差，「長遠來看（轉會）未必太着數」。

學者：港市場細成本高競爭大 經濟學者李兆波分析，香港市場細小且競爭激烈，而且酬勞等運作成本高，平台又要不斷推出優惠「吸客」，變相削減利潤，形容香港難以容納3間外賣平台。他又指本港餐飲市場自疫情後不斷萎縮，至今已較新冠疫情前少約至少10%；加上經濟差，港人北上消費成風、改買較廉宜的「兩餸飯」等，導致外賣平台生意難上加難，「生存唔到惟有止血」。至於剩餘的兩個平台能否維持，他就說「好難講」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑則認為，除了港人在疫情之後減少在家用膳之餘，戶戶送的撤出，亦因為競爭對手例如KeeTa的銀彈搶客攻勢。

送遞員屬自僱人士 不受保障 工會主席、議員林振昇表示，正在接觸部分受影響前線員工，但指送遞員屬自僱人員，不受保障。他亦指雖然送遞員可轉到另一平台工作，但擔心該平台能否吸納所有受影響的人，倡港府倣效外國，定義送遞員為自僱人士及僱員之間的獨立工作者，令他們能擁有工傷及退休金供款的最基本保障。勞工處亦說關注事件，如有關平台公司的僱員如就其僱傭權益有疑問，可向該處勞資關係科查詢。

外賣平台市場由foodpanda及戶戶送，分別在2014年及2015年攻港，2016年Uber Eats加入戰團，戶戶送一度佔着「一哥」地位。自Uber Eats自2021年撤出香港後，foodpanda及戶戶送兩大巨頭主導市場，直至內地外賣平台美團旗下的KeeTa在2023年5月攻港後，形勢有變。翻查資料，KeeTa在去年中引述市場調查機構指，去年3月的訂單量已佔香港外賣市場約44%稱霸；而截至2023年11月，KeeTa的訂單量已佔全港約30.6%，超過Deliveroo的27.9%，foodpanda的市場份額亦由過去的60%降至41.6%；戶戶送由一哥被擠至第三位。