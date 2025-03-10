笑看天下：侵侵善變 烏國更危矣

美國總統特朗普善變係人都知，尤其在緊急關頭，往往不理甚麼大國責任，總之不利於「美國優先」的，話變就變，根本不需要講甚麼「良心」或「原則」。呢，關於俄烏止戰和談，特朗普變完又變，毫無邏輯可言！繼暫停向烏克蘭提供軍援及情報共享後，侵侵上周五揚言向俄羅斯施加更多制裁和關稅，冀迫使俄方回到談判桌上。

然而，與俄羅斯相比，侵侵稱美國更難與烏克蘭打交道，而烏克蘭在談判中冇籌碼，美國今後援助將取決於烏國對和談的準備情況。說時遲，那時快，美國停止向烏國提供武器及情報支援後，俄羅斯總統普京仲唔趁你病攞你命！

俄羅斯於上周四至五對烏克蘭多地發動大規模空襲，烏國則首次出動由法國提供的幻影2000戰機迎擊。烏軍指成功擊落34枚導彈和100架無人機，並特別提到一個月前才抵達烏克蘭的幻影2000首次擊退襲擊。然而，越境反攻俄羅斯庫爾斯克州的烏軍，情況急轉直下，俄軍上周五突破烏軍一條防線，幾乎全面包圍近四分之三的烏軍兵力。有在當地作戰的烏軍直言士兵被圍困，可能在兩周內撤兵。

換言之，沒有了美國的分享情報，當前不利形勢盡顯，烏軍被迫撤回本土，否則將有更多烏軍被殺或被俘。俄烏戰事來到此刻，俄軍可謂佔盡優勢，正如俄羅斯外交部發言人表示，美國一直專注烏克蘭的勝利，而事實是烏克蘭已經輸了！

特朗普一早揚言要盡快結束俄烏戰事，可惜好事多磨，侵侵一直自豪自己與普京關係不錯，可惜談判一波三折，加上烏克蘭戲子總統澤連斯基臨簽約時來個「反高潮」，搞到侵侵好冇癮。依家特朗普警告，如果烏克蘭不想和解，美國將退出斡旋！潛台詞即係俄羅斯可以為所欲為？