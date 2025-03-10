冰鑑春秋：台積電赴美成陸利多？

台積電被迫大舉投資美國設廠，民進黨動員大批學者與網軍洗地，宣稱此舉不僅使美國與台灣更加緊密相連，而且還能更進一步封鎖大陸晶片發展！事實真的是如此嗎？

2021年台積電首次赴美設廠時，張忠謀就曾說，到美國設廠成本至少比在台灣多出50%，對台積電並不有利。第二年，張忠謀更改了自己的說法，認為當初判斷有誤，實際上成本恐怕要多出100%！理由是台積電之所以能成就超高良率與豐厚利潤，根源於台積電的企業文化，那就是只要一旦出現問題，所有成員都會放下手邊的事情，第一時間趕回廠內排除障礙。而這種文化在美國顯然水土不服，難以讓美國員工接受。

果然，台積電北美子公司招聘經理郝溫頓，去年8月在加州北區聯邦地區法院提起訴訟，指控包括對非東亞員工的歧視、性騷擾等不當行為，原告人數從最初的13人增加到將近30人。而這類訴訟未來只會多不會少，台灣與美國截然不同的文化衝擊，必將進一步啃蝕台積電的利潤，並且墊高先進製程晶片的成本。

大陸在晶片產業苦苦追趕，目前的瓶頸就在於先進製程良率不夠理想，缺乏市場競爭力，但若台積電未來良率下降、成本升高，反倒給予大陸晶片產業發展的契機。事實上，中芯7納米製程原本良率僅有20%，根本是賣一個賠一個，但拜美國管制先進製程晶片所賜，市場價格暴增，讓中芯能夠繼續生產，並且逐步將良率優化到40%以上，目前正朝向業界標準的60%前進。若未來台積電逐步轉化到美國出貨，這等於給予大陸追趕的契機，讓大陸晶片產業有更多的生存空間。特朗普的操作到底是禍是福？幾年之後就將得到解答。