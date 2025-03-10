筆下風雲：愈挫愈強 愈戰愈勇

中國應對美國的貿易戰有板有眼，有的放矢，跟特朗普的蠻纏胡攪完全不同。外長王毅日前開宗明義「五問」美國，包括美方從這些年的關稅戰、貿易戰中得到了甚麼？貿易逆差是擴大了，還是縮小了？製造業的競爭力是上升了，還是下降了？通脹是好轉了，還是惡化了？民眾的生活是變好了，還是變糟了？藉五問證明美國徹底失敗。

特朗普老是以為關稅大棒打下來，被針對的國家就會任其所哉，結果這五問正好道破了美國至今一無所獲。中國海關總署發布的2024年全年貿易統計顯示，出口減去進口的貿易順差為9,921億美元，比上年度增長21%，創出歷史新高。而根據通貨膨脹的情況作出調整後，中國去年的貿易順差亦遠超德國、日本或美國等出口大國。由此可見，中國是愈挫愈強，愈戰愈勇。

正因為有了應對美國的經驗，中國反擊不合理關稅措施愈見得心應手。國務院關稅稅則委員會宣布，本月20日起，對加拿大原產菜籽油、油渣餅以及豌豆加徵100%關稅，水產及豬肉加徵25%關稅。這是因應加拿大政府去年10月1日起，對中國電動車加徵100%關稅，之後再對中國鋼鋁產品加徵25%關稅，所作出的對等舉動。

中加之間的貿易額只佔小數，雙方大打關稅戰不會傷及筋骨，但顯示出中國的不可欺，同時亦反映中國做事公平，你要犯我，我必奉陪。事實證明，連美國也傷不到中國，加拿大更加不足掛齒。何況特朗普的關稅大棒是無差別亂揮，加拿大同樣遭殃，這些小國又何必跟着美國莫名其妙反華？

總而言之，中國有的是全球最完善的製造鏈，以及全球最大的市場，任何國家都不可能用關稅壓倒中國。