強詞有理：特朗普碰釘

特朗普反口覆舌，喜怒無常，在關稅問題上如是，在俄烏問題上亦如是。這邊對俄羅斯伸出橄欖枝，那邊又揚言考慮對俄實施更多制裁和關稅，搞得好像精神分裂似的。為何會出現如此戲劇性的轉變？很明顯，他必定是在俄國那裏碰了釘子，和談遇到阻礙，以致老羞成怒，企圖以制裁和關稅迫使對方就範。殊不知俄國對此早已麻木，美西方幾乎所有制裁手段都用盡，而且都證明無效，還能使出甚麼招數？美俄貿易似有若無，關稅又有甚麼作用？

別看特朗普氣勢洶洶，其實頭腦簡單，來來去去只有關稅一招。這一招對付部分國家可能有效，但不可能嚇倒所有國家，中國不怕關稅大棒，俄羅斯更沒有甚麼好怕的，侵侵以此懼之，除了證明自己幼稚，也證明自己技窮──虛言恫嚇恰恰暴露內心焦慮。

事實上，特朗普不僅頭腦簡單，而且狂妄自大。他以為只要自己出面，俄烏雙方都會聽其擺布，戰爭馬上就會結束，他將會獲得諾貝爾和平獎。結果呢？「24小時內停戰」的豪言固然成為笑話，連烏克蘭總統澤連斯基也拒絕配合，俄羅斯總統普京更不可能讓步。俄方的態度一直很強硬，也很明確，既不會吐出烏東四州土地，也不會同意歐洲向烏派駐維和部隊。而這正是烏克蘭和歐洲最無法接受的，雙方立場南轅北轍，在核心問題上都不可能妥協，特朗普有何能力擺平？又有甚麼辦法促成停戰？

特朗普嘲笑澤氏沒有籌碼，實際上其籌碼也不多，除了誇誇其談，並沒有太多板斧，他也許可以強迫烏克蘭簽署城下之盟，卻無法迫使俄國讓步。君不見，華府剛宣布暫停對烏援助，並停止分享情報，俄軍即大舉空襲烏克蘭各地，絲毫沒有停戰的迹象，令侵侵顏面盡失。面對烏克蘭和歐洲的質疑，他無法自圓其說，只能以制裁和關稅來威嚇俄羅斯，實在好笑。

當然，俄羅斯不是不願停火，只要「特別軍事行動」達到預期目標，理應見好就收。問題在於烏克蘭和歐洲是否願意接受這樣的結局，如果全部滿足俄方的要求，等於無條件投降，他們能心甘情願嗎？美國可以強迫烏克蘭以礦產還債，歐洲卻落得個四大皆空，怎麼可能接受？所以，不能怪歐洲繼續拱火，他們只是想取回自己的利益，要怪只能怪老美太自私，企圖獨吞烏國礦產，連渣也不留給歐洲。