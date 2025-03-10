坦言集：三招了

特朗普這一個多月以來的政治表演，把他製造出來的厲害假象打破了。他的談判技巧只是一道板斧，來來去去反覆使用，不停地重複一些豪言壯語，卻不敢動用軍事力量來強制執行，便都屬花拳繡腿，盡是嚇唬，典型的紙老虎作風。

對加拿大、墨西哥，不像巴拿馬般容易對付，狂加關稅引來反擊。特朗普不敢真的加關稅，只能把加關稅的時間一再拖延，冀望加墨兩國讓步。對烏克蘭，他要求停戰和談，逼烏克蘭讓步於俄羅斯，澤連斯基抗拒便斷軍援經援，使戰場上烏軍沒法抵擋俄羅斯的攻擊，迫使烏克蘭接受美國與俄羅斯商量出來的協議條件，卻也提出對俄增加制裁。

同樣地，特朗普脅迫伊朗若不順從便用軍事打擊，直接參戰。但相信沒有誰，包括伊朗，會相信美國真會出兵。最大的威脅仍是正在進行的以色列侵略或進一步轟炸伊朗。特朗普只是重新包裝現有的威脅，沒有新的舉措，難以令人相信他真的會動用軍力逼伊朗棄核。中東局勢還是處於以色列與伊朗會否決戰的陰影下，特朗普沒法消除，也難以單方面把局勢惡化。

剛剛傳出特朗普與哈馬斯直接交涉，要求全釋尚餘的人質，似乎他想替代內塔尼亞胡與哈馬斯談判。可是他仍然只威嚇說，若哈馬斯不聽從，便會動用軍事手段。是放手讓以軍恢復加薩戰事？抑或是美國出手？拿久戰衰弱的哈馬斯來作談判目標，似乎是特朗普選擇最弱的對手，希望一擊成功，使他的四面出擊外交與外貿政策，至少有個小小成果，減少國際與美國內部對他大言不慚的外交聲勢的嘲笑。但哈馬斯會聽從嗎？勞而無功，以堂堂獨霸嚇不倒小小的哈馬斯，反而是公開獻醜，自暴他的無能，甚或形成骨牌效應，使世界失去對其外交、外貿政策的信任，以及原來沒有基礎的恐懼。

特朗普的板斧是加碼施壓，若不用武且在減少美國政府支出（包括軍費）之下，他只能動用美國政府的現有政策能力，例如減少對外援助、加關稅、禁制進口與出口。對個別國家如烏克蘭或有作用，其餘各大國可以不聽，小國可以陽奉陰違。而當中國舉起與之對着幹的大旗，他便如程咬金的板斧，三招過後便不知怎辦，到頭來反會被中俄所玩弄，特朗普政權變成政治笑話，捉雞不成反蝕米，賠上美國霸權重振的機會。