東方民調：滅赤無方犧牲基層 推搪減薪高官搵笨

向長者教育社福開刀 節流預算案犯眾怒 政府公布新一份財政預算案，本財政年度錄得872億元赤字，面對龐大赤字，派糖縮水、削減福利開支、為2元乘車優惠設限、取消教育津貼等，惟公僕只會凍薪。「東方傳媒民意調查」結果顯示，共約九成受訪者對預算案感到不滿，批評政府節流只向市民開刀，中產支援落空，基層淪為犧牲品。受訪者炮轟政府無與市民共度時艱，認為問責官員及公務員最應該減薪。

財政預算案提出在下年度所有行政、立法、司法機關及區議會全體人員一致凍薪；公務員編制於2026/27及2027/28年度每年減2%，至2027年4月削減約一萬個職位；至2027/28年度累計削減政府經常開支7%。而福利津貼全部大縮水，備受關注的長者兩元乘車優惠，滿60歲乘客每月限搭240程，票價高於10元須付全額車費的兩折。公共交通費用補貼領取門檻提升到500元；寬減本年度首季住宅及非住宅物業差餉，每戶上限只有500元；薪俸稅、個人入息課稅及利得稅上限亦降為1,500元。綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼等只「出半糧」。中小學及幼稚園2,500元學生津貼全數取消，8間資助大學亦削減資助。

公僕續享增薪點 凍薪假象 「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問620名18歲或以上市民對於預算案的意見，結果顯示，66%受訪者表示非常不滿；25%表示不滿；僅3%表示滿意。面對龐大財赤，高官及公務員只凍薪，表現好繼續有增薪點，41%受訪者直指應該減薪；29%斥高薪自肥；18%質疑凍薪淪為假象。

政府有兩萬個空缺，但本屆政府只削減一萬個職位；會分數年削減經常開支7%，53%受訪者認為對紓緩財赤幫助不大；23%揶揄是遲來的瘦身；16%直指遠水難救近火。

退稅減差餉縮水 百上加斤 削減社福開支由1%提高至2%，2元乘車優惠亦設限制，58%受訪者直指基層淪為犧牲品；16%批評節流影響民生；7%形容社福影響入肉入骨。

對於取消學生津貼，退稅及減差餉亦削減，民生收費卻大幅增加，58%受訪者坦言生活百上加斤；21%質疑有違鼓勵生育措施；13%斥中產支援落空。

對於如何評價新一份財政預算案，55%受訪者炮轟節流只向市民開刀；29%斥無與市民共度時艱；12%批評開源乏力。

政府取消2,500元教育津貼。 東方傳媒民意調查 本屆政府將削減約一萬個公務員職位。 未來數年香港財政儲備