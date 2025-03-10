炒車掃水馬翻滾3周 女乘客命危 司機逃走

粉嶺公路昨午發生驚險車禍，一輛私家車懷疑失控自炒，撼撞5個水馬後飛彈而起打觔斗，繼而連續翻滾至少3圈，最後竟四平八穩橫亘路中，惟車頭毀爛碎片散落一地，有「車Cam」拍下意外經過。另有途經司機拍攝到疑似肇事司機男子，把車上女乘客抱出車外後，雙手及衣服染血步離現場。救援人員趕至現場，發現受傷女乘客一度昏迷，身體多處受傷送院救治，情況危殆。執法部門正聯絡登記車主，追查肇事司機下落。

昨日下午約1時，一輛白色私家車沿粉嶺公路往落馬洲方向行駛，至近粉嶺和合石對開時失控自炒，撞向右邊5個水馬，繼而飛彈而起，撞向一座興建中行車天橋的橋墩，最後打橫停在路中央。在意外中，私家車內姓施（34歲）女乘客一度昏迷，其後回復清醒，她的四肢、身體擦傷以及腰痛，由救護車送往沙田威爾斯親王醫院救治，現時情況危殆。

四輪着地 橫亘路中 有「車Cam」拍下事發經過，顯示白色私家車沿快線急速馳至，到事發位置時失事掃撞水馬，現場翻起一片白色塵埃，私家車隨即在空中打觔斗，同時連續翻滾至少3圈，最後四輪着地橫亘路中，打橫攔住中線。其他尾隨駛至車輛紛紛切線閃避，有司機則將車輛停在前方，落車視察情況。見到肇事私家車車窗撼爆，車頭嚴重損毀。

另有駕駛者拍攝到一名穿灰色連帽外套、淺色長褲及白波鞋、蓄短髮疑似司機的男子離開私家車，他走到左邊把受傷女乘客抱出車外，並在雙手和衣衫染血情況下，木無表情地徒步離去。

警員接報到場後，卻未發現司機蹤影，只見到受傷女乘客，遂根據車輛登記資料，聯絡車主以追查肇事司機去向。