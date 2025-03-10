光顧茶記稱趕住救火 網紅扮消防恐玩出禍

自稱隸屬九龍區 涉犯假冒公職人員罪 近日有「網紅」在社交平台上傳假扮消防員光顧茶餐廳影片，片中可見該名男網紅戴上頭盔、手套及長靴等全套消防員裝備服飾，前往佐敦知名茶餐廳「澳洲牛奶公司」用餐，期間多次聲稱「食完嘢去救火」。該網紅在排隊等候時，亦向其他輪候的食客及途人敬禮稱「Yes Sir」，有人又指自己隸屬「九龍區」。在侍應為其落單後，有人再多次催促稱「趕住救火，快啲快啲」，又表示「我真係消防員嚟㗎」及「唔係拍戲」。

影片引起網民熱議，直斥男網紅的舉動有損消防員的專業形象，指摘他拍片「影衰消防員」，同時質疑網紅行為觸犯「假冒公職人員」罪。其後，消防處確定該男網紅並非處方屬員，影片中身穿的衣物並非消防處的制服或裝備。由於該男子涉嫌違例，消防處已將事件交由執法部門跟進，並會全力協助執法部門調查。

消防處已交執法部門跟進 翻查該網紅的Facebook專頁，上周二（4日）開始，他共上載了4條有關影片，包括拍下他聲稱在網購平台購買涉事的消防服飾，並於一籃球場內示範穿着，以及另外3條穿着消防服飾外出的影片。片中男網紅除了到訪「澳牛」用餐外，亦拍下他孭住另一名男子行唐樓樓梯，以及乘搭的士時與司機的對話，對方當時更回應稱其造型神似，各影片貼文均寫有「長沙灣消防員」的字眼。

事件在網上迅速發酵，該名男網紅懷疑知衰，事後編輯各影片貼文，加上「本片人物純屬虛構，如有雷同，實屬巧合」字句，並再上傳新影片，辯稱有關服飾如同玩具服、「細路仔都可以着」。他指自己不知道行為構成違法，亦表示並無自稱消防員，當時片中的士司機、餐廳侍應及老闆等均清楚他只是在拍片，又將今次被「追擊」歸咎於「自己影片多人觀看」、「自己太出名有價值」及「香港戾氣太大」等，最後更認為其行為與平日大眾萬聖節裝扮無異，無奈稱「都係拍嘢搵食」。

違例者可罰款判監6個月 消防處亦指出，根據香港法例第95章《消防條例》第27（3）條，任何人士如非消防處成員，未經消防處處長許可而穿着消防處的制服或穿着任何具有該制服的外觀或附有該制服的特殊標誌的服裝，即屬犯罪，可處第4級罰款及監禁6個月。而任何人士如想使用仿造消防處制服作拍攝用途，須於拍攝前最少10個工作天前，以書面向消防處提出申請，並提供拍攝詳情，包括故事大綱、涉及穿着該等制服場面的劇本和演員的資料等等。申請將按個別情況考慮。