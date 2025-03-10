M+免費展覽吸逾1.6萬人 訪客盼增接駁巴

【本報訊】一年一度的「香港藝術三月」（藝術三月）開展，為慶祝藝術三月，西九文化區M+博物館昨日免費開放標準門票展覽，讓市民及遊客可免費參觀館內多個展覽，毋須提前預約，最終吸引逾16,300人次入場觀賞。免費開放的展覽包括「M+希克藏品：別傳」、「物件•空間•互動」、「造物記」、「山鳴水應」及「森村泰昌與辛蒂•雪曼：變裝化身」等。有到場市民指西九文化區內的餐廳選擇不多，並盼望日後能增加接駁巴士至九龍站等方便到場。

M+昨日的開放時間為上午10時至下午6時，到場參觀的訪客可於藝術廣場入口進入博物館，場館部分出入口關閉，館方視乎情況限制進入博物館的人數，訪客按照工作人員的指示排隊輪候入場，而M+在下午4時「截龍」，確保入場的訪客有足夠時間參觀博物館。

指西九文化區餐廳選擇少 本報記者昨早約10時到場視察，訪客需要排隊輪候，當中不乏長者、幼童，短時間內便可進場。有市民特意帶同相機拍下展品，又指用膳後才到西九，因該處的餐廳選擇不多，並表示期望有關方面日後能增加接駁巴士到九龍站或柯士甸站，讓市民能更方便到場。有外國遊客則指，留意到M+免費入場，故此專程到場參觀，認為現代藝術具吸引力，亦很喜歡到現代藝術博物館觀賞。