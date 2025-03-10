4郵輪5400旅客同訪港 當局安排本地遊

【本報訊】啟德體育園本月初正式開幕之際，鄰近的啟德郵輪碼頭亦十分熱鬧。香港旅遊發展局昨日表示，本港兩大郵輪碼頭再現4艘國際郵輪同時靠岸的景象，合共為香港帶來約5,400名旅客；而整個3月一共會有17艘大型郵輪停泊香港。文化體育及旅遊局指會安排旅客參加涵蓋啟德體育園等九龍東新舊景點的行程，發揮郵輪碼頭與周邊設施的協同效應。

名人郵輪「名人千禧號（Celebrity Millennium）」和歌詩達郵輪「歌詩達莎倫娜號（Costa Serena）」於前日至昨日停靠啟德郵輪碼頭。而銀海郵輪「銀海詩語號（Silver Whisper）」和世鵬郵輪「Seabourn Encore」則於今天抵達，並停靠海運碼頭。4艘國際郵輪一共接載了約5,400名來自內地、美國、澳洲、英國、日本、新加坡等31個國家及地區的旅客。

郵輪旅客除會前往熱門旅遊景點，例如山頂、尖沙咀等，有一批人更參加了九龍城漫步之旅，在導遊的帶領及講解下到訪最新開幕、本港最大型的綜合體育及娛樂地標的啟德體育園；其後參觀由旅發局主辦、現正於啟德AIRSIDE舉行的「走進香港，走進香港電影」九龍城寨之圍城電影展覽，以及穿梭九龍寨城公園、志蓮淨苑、南蓮園池，又會品嘗地道美食港式蛋撻，感受社區的地道文化與今昔變遷。

來自英國、首次參與本地遊的Helen Sleiman表示，過往香港有很多高樓大廈，令她印象深刻，今次遊覽九龍城看到社區更真實的一面，可以想像昔日的景象，增加對香港的認識，也期待日後再來。她又讚揚港式蛋撻美味，並打算到訪山頂，俯瞰維港景色，欣賞獨特的天際線。

本月將迎17艘郵輪停泊 文體旅局局長羅淑佩在社交平台表示，整個3月份一共會有17艘大型郵輪停泊香港，包括「銀海新星號（Silver Nova）」和皇后郵輪旗下的「安妮皇后號（Queen Anne）」兩艘新建成的豪華郵輪，不少高增值船客更會在香港過夜，而「歌詩達莎倫娜號」則開拓由菲律賓出發的旅行社包船行程。