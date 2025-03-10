投資科研 為港股增添新動力

【本報訊】身處北京的財金官員在網誌表示，在科技股帶動下港股今年升幅擴大，上月每日平均成交額接近3,000億元水平。官員又表示，港交所正處理的上市申請個案逾100宗，市場估計今年港股新股籌資金額，約在1,300億至1,600億元之間。

財金官員指政府過去一段時間大力投資科研，吸引大型科技企業落戶香港，已漸現成效，又認為科技與產業創新為港股增添新動力。財金官員又認為，市民及旅客消費模式轉變，本地零售市道受影響，本港要以創新模式讓市場釋放消費潛力。

官員又指，內地經驗說明透過打造更多文化、體育及旅遊等範疇的新體驗、新場景，可精準接觸更廣泛多元消費群體，而消費需求亦取決於產品與服務供應的創新。財金官員指，今年亦將舉辦「國際人工智能青年科學家論壇」和「國際機器人大會」，雲集有關領軍人物，推動香港成為人工智能產業交流協作的匯聚地。

籲推動創新 增發展質量 財金官員認為，本港要緊扣國家發展方向及路徑，循3方面加速推進自身發展工作，包括加速推動科技創新及應用創新，以增強經濟動力和提升發展質量；透過「打造體驗、確立主題」；並加強深化國際交往合作。

官員表示，香港在「一國兩制」下有「內聯外通」獨特優勢，今年將舉辦首屆「香港全球金融與產業合作峰會」，通過金融牽引，匯聚全球企業、資金和技術，促進國際產業合作，吸引更多先進產業龍頭等落戶香港。