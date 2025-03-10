當局冀的士車隊服務質素勿落伍

【本報訊】5支的士車隊將在本月底開始至7月前陸續投入服務，5隊車隊總共有3,500部的士，超過現時的士數量的六分之一。另外，當局將修例要求司機提供至少兩種電子支付工具。

運輸及物流局局長陳美寶昨在電台表示，的士車隊有別於以往，以地區劃分3種的士，車隊的士的種類包括6人的士，車廂有更多空間擺放行李或輪椅等，適合往返機場、口岸等的乘客。當局鼓勵車隊創造自己品牌，為不同群眾提供服務，令服務質素追上時代，滿足現時不太到位的服務。當局又期望日後的士服務能精益求精，滿足市民出行需要。

倡強制裝監控 料次季交審議 陳美寶又指，與業界幾乎達成一致共識，盡快強制全港1.8萬輛的士裝設獨立監測系統，為乘客及司機提供保障，以免「口同鼻拗」。她有信心完成修訂法例後，的士裝設系統令投訴大幅下降。她又表示，未來會就系統安裝位置、數據應用、私隱保護及保安方面，繼續與業界溝通，預料今年第二季交議會審議。

規管網約車方面，陳美寶指會將「點對點」服務升級轉型，香港周邊城市已有網約車平台，形容這是發展趨勢。她又指不少的士司機亦提供類似服務，因此在商討規管及牌照規定時，政府會參考的士業界意見，做好溝通解說，找出平衡點，令兩者可以共存。

5間獲選的營辦商為3支市區車隊及兩支混合車隊，分別是Big Boss Taxi Company Limited、CMG Fleet Management Limited、新科發展（國際）有限公司、星群的士服務有限公司，以及泰和管理有限公司。泰和車行的「JOIE 樂行」車隊將於3月底投入運作，目標是爭取成為全港首批進軍市場之的士車隊，車隊規模達800輛，其中包括400輛豪華的士、100輛無障礙的士及300輛混能的士，預計投入運作初期，大約480輛的士投入服務。