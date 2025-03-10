商界倡逾2000萬樓印花稅減至3%

【本報訊】政府新一份《財政預算案》提出400萬元以下物業的從價印花稅從原本的6萬元減至100元。有商界人士昨日認為，相關措施幅度不夠，建議將成交價逾2,000萬的物業，稅率由4.25%減少至3%，讓市場活起來。

該商界人士在電台表示，相關措施令300萬至400萬元範圍的住宅單位交投情況活躍，該類上車盤令市民有機會提前上樓，認為措施對上車的用家較有幫助。但他認為相關措施幅度不夠，建議將成交價逾2,000萬的物業，稅率由4.25%減少至3%。

冀全面刺激換樓鏈 對於換樓鏈的影響，他認為換樓活動的活躍程度取決於市場信心，目前基層的剛性需求有所回升，但以改善居住環境為目的而換樓的需求仍然審慎。他又指，只有當樓價止跌回穩，投資氣氛改善，換樓鏈才會全面激活。

該人士亦提到，近期供樓與租樓的成本差距縮小，但供樓成本仍然高於租樓。他解釋，目前按揭利率約為3至4厘，而租金回報率則較少接近4厘，部分買家更傾向於租樓而非供樓，但隨着市場氣氛好轉，相信買家或會重新考慮置業。