體育園准貴賓帶容器入場 被批未遵安全考量

環團斥規矩「雙標」 質疑禁自攜杯必要 啟德體育園禁攜水樽及自備杯入場之際，有環保團體發現，正在啟德體藝館舉行的「世界格蘭披治桌球大獎賽」，場內貴價門票觀眾席上預設擺放了連蓋的樽裝水；亦有貴賓將自備杯帶入場內，但未有職員阻止，有違場館列明不能攜帶任何容器進場的規定。環團質疑禁止自攜容器的規定「雙重標準」，造成不公，又呼籲園方盡快落實重用杯服務。啟德體育園回應指主辦方可因應活動性質，申請在部分區域提供食品及飲料，但需確保安全並符合場地要求。

綠色和平減廢團隊分別在上周三（5日）及上周五（7日）到桌球大獎賽會場視察，發現雖然場館告示列明「請勿攜帶任何容器進場」，但貴價門票觀眾席旁均擺放連蓋的樽裝水。另外，從團體提供的圖片見到，有貴賓席觀眾成功攜帶保溫杯進場，並放置座位上，未見場內職員阻止。

貴價門票獲派樽裝水 製造即棄垃圾 綠色和平項目主任譚穎琳指出，啟德主場館及體藝館之前的測試賽及開幕禮，均禁止觀眾攜帶自備杯及任何容器入場，而觀眾在場內購買樽裝水，亦須另外倒入膠杯飲用。在今次桌球賽門外，進行安檢的保安亦有重申所有容器不得帶入場內。但她指出，同場另一邊的貴價門票觀眾席則派樽裝水，公然違反場館自訂規則，亦製造不必要的即棄垃圾。

譚穎琳又引述當局早前稱不准觀眾自攜容器入場涉安全考慮，但是次情況反映大會的安全考慮因票價而有所不同，造成不公平現象，亦令安全考量的說法不攻自破，促體育園盡快落實重用杯服務，平衡安全及環保考量，令觀眾有使用非即棄的選擇。

園方：活動主辦單位可申指定飲食區 綠色和平亦引述國際場館的例子，指歐洲不少大型活動場館或球會體育館，已提供重用杯借還服務；東亞地區的體育園區，如首爾、台北的棒球場，當地政府亦有資助場所建立重用杯系統；而在香港大球場舉辦的欖球賽事亦曾提供重用杯服務，認為重用杯在香港場館及體育賽事實施是可行的。

啟德體育園表示，為確保營運及安全，所有參加者不可攜帶外來食品及飲料，以及塑膠、玻璃或金屬等製成的容器進入場館。然而，活動主辦方可以因應活動的性質和安排，向體育園申請在指定區域為認可的參加者提供食品和飲料，但需確保安全並符合場地要求。