醫健：藥到病除：顫抖抽筋心律不正 或患低血鎂症

低血鎂症是身體其中一種電解質不平衡的疾病。一般正常人身體內鎂的含有量介乎在0.65mmol/L至1.05mmol/L。低血鎂症可由多種原因導致。例如病人有長期肚瀉令到身體內的鎂大量流失、腸胃吸收有問題令身體不能吸收足夠的營養、腎功能衰退、或有酗酒習慣也可導致低血鎂症。又例如病人正在使用一些藥物，包括是抑制胃酸分泌胃藥（質子泵抑制劑）、也可以減少身體對鎂的吸收。除了胃藥，一些利尿藥俗稱去水丸也會令鎂更容易經尿液排走。

另外，常見的低血鎂症狀有顫抖、抽筋、感到虛弱、或心律不正。嚴重的可能令到病人昏迷或死亡。治療低血鎂症的方法包括需要處理導致低血鎂的成因或是服用一些補充鎂的藥物。

藥物治療 包括注射口服 醫護人員會依據病人身體內的鎂含有量而處方口服或是靜脈注射鎂的藥物。如病人有心律不正、癲癇、或抽搐等的嚴重症狀，一般也會靜脈注射鎂。其中一種最常見的鎂注射藥物是硫酸鎂。視乎病人鎂的含有量，注射的劑量介乎一克至八克。相反地，如病人沒有一些嚴重的症狀，病人可口服鎂的藥物。補充鎂的口服藥物包括有氯化鎂、葡萄糖酸鎂、及乳酸鎂。這些口服藥物各有不同鎂的含有量。

均衡飲食 腰果含鎂較高 在飲食習慣方面，病人應均衡飲食。當中一些含有鎂比較高的食物包括有菠菜、杏仁、芝麻、熟的腰果或是三文魚。當然，如病人有嚴重的低血鎂症，不能單靠改善飲食習慣提高身體血液內的鎂含量。

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