港大研究 老人家瞓得差 記性每況愈下

膠淋巴系統受阻 消除腦廢物欠妥 香港大學一項研究發現，長者睡眠質量欠佳與大腦「廢物清除系統」紊亂有關。研究隊通過功能性磁振造影掃描和睡眠紀錄，對72名長者進行研究，結果顯示睡眠質量差會透過抑制恢復性的膠淋巴系統，對正常大腦功能產生不利影響，進而影響長者的記憶力；因此保持高效的膠淋巴功能應能促進健康老化。有關研究已於《分子精神病學》（Molecular Psychiatry）期刊發表。

許多研究都指出睡眠不佳與腦部功能衰退有關。港大心理科學與臨床心理學講座教授兼梅雅基金腦神經心理學教授李湄珍及其研究團隊專注於研究膠淋巴系統（glymphatic system），這是一種在清除大腦廢物中起關鍵作用的液體運輸途徑，其效率是決定大腦健康的重要因素。

探索與帕金遜症癲癇關係 李湄珍及其團隊試圖理解睡眠欠佳者中膠淋巴系統與大腦的關係，這正是導致記憶力下降的基礎。膠淋巴系統功能障礙會導致壞蛋白質的累積，而近期研究已將這一過程與包括阿茲海默症、帕金遜症和癲癇在內的多種神經系統疾病聯繫起來。

李指出，睡眠質素、大腦活動和膠淋巴功能是相關，而了解睡眠質素如何影響膠淋巴系統和大腦網絡，可為年齡相關記憶變化的神經生理機制提供了寶貴的見解。李續指，睡眠質量欠佳的長者經常抱怨記憶力受損，而今次的研究為睡眠質量通過潛在的神經關係影響認知健康提供了重要證據，為睡眠、膠淋巴系統和多模態大腦網絡之間的互動提供了新的視角。