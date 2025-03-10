九龍城青年宿舍 出租率逾6成

【本報訊】當局於2023年起資助非政府機構租用酒店和旅館，並將房間轉作青年宿舍用途，計劃至今批出5個項目，共提供約1,300個宿位。連同當局較早前推出的「青年宿舍計劃」，全數資助非政府機構興建青年宿舍，兩個計劃所提供的青年宿舍宿位數目，已經由本屆政府上任時的80個增至現時超過3,000個。

供160宿位 月租最平$4500 位於九龍城的青年宿舍昨日正式開幕，共提供160個宿位，月租介乎4,500元至4,650元，於去年10月底起招租，12月起陸續入伙，共收到約300宗申請，現時房間出租率達61%。當局稱，青年宿舍計劃可紓緩本港青年的住房壓力，讓他們減少顧慮，在開拓未來人生道路上有更多選擇空間。期望青年可透過不同社區參與，建立身心健康、積極自主的人生，培養對社會的歸屬感和責任感。

從事銀行業的宿生Jack分享入住情況，他指宿舍交通方便，令通勤時間減少，可運用更多時間進修考取專業牌照；入住青年宿舍亦令租金支出減少，希望可努力儲蓄首期置業。另一位宿生Eva表示，入住後可按個人興趣自主參與不同活動，與其他宿生互相交流學習，有助擴闊人際網絡。

《施政報告》提出將啟德隔離設施改為青年驛站旅舍，初步計劃由一個團體營運整個驛站。當局去年12月展開招標，上月底截標，正研究收到的數份標書，目標年中找到合適營運者，並於年內分階段啟用，期望青年驛站旅舍啟用後，鼓勵更多不同地區的青年來港作文化交流，亦讓本地青年有更多空間舉辦活動。