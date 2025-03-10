城大STEM職業博覽 3300職位雲集

【本報訊】香港城市大學於1月17日舉辦首屆「2025 STEM職業博覽會」，是城大歷來舉辦最大型的STEM職業相關活動，博覽會涵蓋16個行業，包括建築、資訊科技、電子、公用事業、工程、零售和測試與認證等，共有71家企業參與，為學生提供超過3,300個就業機會，以鼓勵學生探索職業興趣及了解行業最新資訊，並提供機會讓僱主發掘在計算、能源及環境、工程、科學和技術領域具潛質的人才。

專業研討會探究社會議題 博覽會亦舉辦多個專業研討會，包括城大能源及環境學院Shauhrat Chopra教授發表題為「將ESG與可持續發展目標（SDGs）保持一致：採納可持續科學的迫切性」的講座，深入探討迫在眉睫的環境問題。以及在多家國際知名企業擔任首席資訊安全官的Dale Johnstone以「網絡與物理安全的融合：超越邊界的安全威脅」為題發表演講，剖析錯綜複雜的網絡安全議題。

另外，博覽會有多個探討行業發展的環節，包括由教育局高級項目行政主任（科學）周根雄主持的職業講座，分享他對於成為一名專業STEM教師的寶貴意見。另一矚目環節「女性在工程領域的角色」，請來多位工程界的女性領袖分享經驗，包括曾擔任屋宇署助理署長的香港工程師學會代表許葉明芳、工程師，以及來自俊和建築及迅達集團的代表。