系統疑缺損 SAT作答時間未完 自動交試卷爆混亂

考評局無答處理方案 數百考生徬徨 本報曾報道，由美國大學理事會（College Board）主辦，香港考試及評核局（考評局）獲委託於本港舉辦的學術能力評估測試（Scholastic Assessment Test）（下稱SAT）發生Wi-Fi失靈事件，影響考生透過平板電腦進行考試。本報再收到讀者投訴，指其子女參加了上周六（8日）於亞洲國際博覽館舉行的SAT，考試尾段卻發生嚴重事故，作答時間大約剩下7分鐘的時候，考卷突然自動提交，令考生損失了寶貴的作答時間，投訴的家長斥考評局在處理SAT考試時並無吸取教訓，又稱其子女已做好心理準備要重考，期望考評局可給予受影響考生合理的回應和跟進。

讀者求助本報 促局方徹查釋疑 讀者劉女士向本報指，整個考試全長約100分鐘，其應考的子女在毫無準備情況下，面對這樣的突發事件，感到十分驚恐和困惑。劉續指事件中並非單一考生受到影響，數百位考生及其家長在完卷後，即場向考評局職員反映問題，惟擾攘逾一小時仍未得到確切答覆，而部分考生更因需趕往機場乘搭航班而被迫離開，無法繼續追究事件。

劉女士認為，考評局在處理此事上缺乏專業，尤其是未能提供合理的解釋，釋除家長及考生的疑慮；她促請考評局對今次事件進行徹底調查，給予受影響考生合理的回應和跟進，並避免未來類似事件再次發生。

本報正就事件向考評局進行查詢。不過除了香港考場之餘，亦有其他地方的SAT出現提早收卷的情況。

越南上周同類事件 或重考解決 有外媒報道指，越南河內上周六的SAT亦出現同樣問題，數百名考生的考卷在考試完成之前就被自動提交，大部分考生仍有數道題目仍未作答，該報道引述美國大學理事會通訊主管Holly Stepp指，部分考生用於參與SAT的Bluebook應用程式出現問題，導致試卷被提早提交，正聯絡當地在考試中出現錯誤的考生商討解決方法，包括重新參加考試等，另外亦會針對未來的考試，制定解決方案。