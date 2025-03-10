公屋排長龍難解 搬離工廈恐瞓街

【本報訊】因應政府在去年《施政報告》提出取締劣質劏房，一眾工廈劏房戶亦有所擔心。根據葵涌劏房街坊會公布的《2024年葵青區工廠大廈不適切居所現況調查報告》，有53%工廈住戶表示「非常擔心」和「擔心」會被迫遷；又指雖然明白取締劏房不包括工廈，因工廈劏房屬違法，要視乎屋宇署的執法行動，但有住戶憂慮日後可能有更多私樓劏房被取締後，街坊被迫遷，無地方住而搬入工廈。

調查顯示，有51%受訪者擔心未來兩年將面對屋宇署執法行動，或業主迫遷；另有近九成工廈劏房住戶認為，若政府取締工廈劏房後，需要提供安置措施。有受訪者坦言，若要搬離工廈劏房，憂慮會無地方住，甚至要瞓街。

逾8成冀直接上樓 而針對安置措施或支援，最多住客表明希望可以直上公屋，佔逾八成，反映工廈住戶普遍認同公屋為必不可缺的安置安排。另有66%住戶希望可以住樓齡40年或以上的公屋空置單位用作中轉屋；以及要求提供基本搬遷安排，佔62%；有59%住戶則希望獲得安置賠償津貼。