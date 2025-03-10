1劏60認真誇 蝸居工廈擔驚受怕

環境治安衞生堪憂 火警隨時冇路走 葵青區有多幢工業大廈，當中不乏工廈劏房。有團體昨日發表葵青區工廠大廈不適切居所現況調查報告，發現工廈劏房的平均分間單位數量，是一般劏房的5倍，最高可以1劏60的驚人情況；雖然面積中位數約為150平方呎，較一般劏房面積大，但就吸引了更多有較寬敞居住空間需求的住戶入住，衍生出各種環境及安全問題，例如沒有廚房、需要共用廁所、受蟲患滋擾，此外人多亦會衍生火警隱患等。工廈林立且住戶眾多，亦衍生治安問題。團體認為，面對政府取締劣質劏房政策，應全面檢討及改善清拆及安置政策等支援程序，確保未來受取締之劏房戶獲安置安排。

葵涌劏房街坊會及聖方濟各大學湯羅鳳賢社會科學院研究助理教授梁嘉敏，合作進行了「2024葵青區工廠大廈劏房現況調查」，透過問卷調查於去年10月至12月期間，接觸居於葵涌區工業大廈的住戶共約834戶，訪問了66戶葵青區工廠大廈劏房居民。

調查發現，有逾八成受訪者是一至兩人家庭，其中一人住戶較一般劏房高出約一成；工廈住戶平均人數為1.88人。而平均分間單位數量方面，工廈劏房是一般劏房的5倍，受訪工廈住戶單位的分間單位面積中位數，於2022年與2024年同為150平方呎；工廈單位分間數量平均是15.6間，比一般劏房的3.2間多出近5倍，分間最多的一個單位分間了60個房，分間數量令人吃驚。

共用廚廁 部分單位無窗如密室 有受訪者認為，由於工廈劏房的數量過多，故只有部分房間有獨立廁所，居住細房就需要共用廚廁，甚至向內的房間全部都沒有窗。團體認為，工廈劏房單位較私樓劏房單位的面積大，吸引了經濟能力不足、但需要有較寬敞居住空間的住戶入住，不過亦因此令分間數量驚人的工廈單位愈來愈多，衍生出各種環境及安全問題。

調查指出，有接近一半受訪者表示單位沒有廚房，有約兩成受訪者所居住的工廈設有共用廚房；有近四成住戶反映他們需要與其他住戶共用廁所，平均共用戶數為11戶，以上數據反映工廈劏房單位住戶，普遍面臨廚廁空間不足問題，並需要與其他住戶爭相使用。

蟑螂木蝨處處 近半住戶受困擾 此外，逾三成的工廈住戶表示在單位內接收不到電話信號，未能使用電話及數據功能，難以聯繫親友或社區資源。另有逾四成工廈住戶面對蟲患問題，單位經常出現蟑螂、木蝨等害蟲，嚴重影響住所環境衞生。

明知遭濫收水電費 憂迫遷啞忍 退休人士周小姐表示，目前每月繳交7,300元租金、居住在約有170方呎的工廈劏房內，她形容單位裝修雖「美輪美奐」，同層共有16個類似單位，環境品流複雜，更曾目睹過有住戶遭上門追債。周續稱，自2022年實施劏房租務管制後，業主未曾與其簽約，也不知道水電費用實收多少，她只能與其他街坊互相了解水電費的平均數，「知道自己唔係畀人掠到最貴嗰個咪算囉」，又擔心即使向業主投訴，會遭對方迫遷。

團體建議，應增設全港5區中轉屋單位，以應對原區安置及可負擔租金的考慮；而在「簡樸房」規管制度立法前，應盡快設立「起始租金」、恒常化關愛基金搬遷津貼，以及持續推行現金津貼，恒常化各項基層住屋津貼等。