私煙氾濫成災 控煙虛有其表

港府連續兩年提高煙草稅後，又宣布10項短期控煙措施，「控煙十招」計劃今年4月提交立法會審議。當局以市民健康為前提，冀降低吸煙率，出發點不可謂不正確。問題是，道高一尺，魔高一丈，提高煙草稅的同時，當局並非完全禁煙，結果只是令煙民流向私煙市場。本報揭發，私煙集團又出新招，利用「美人計」作招徠，反映港府的控煙措施只是虛有其表，到頭來肥了私煙集團。

港府於2023及2024年連續兩年增加煙草稅，現時一包香煙的零售價超過100元，當中逾六成半為煙草稅。正因為香煙已成「奢侈品」，益發令售價便宜一半的私煙大有市場。可以見到，私煙集團已不滿足於在屋邨派發點心紙，現已發展至「游擊隊」主動出擊，利用美少女兜售。

本報記者在放工時分的大埔墟港鐵站外直擊，見到兩、三名妙齡女子向候車煙民兜售私煙，還輕聲細語提供試食，有少女打開一個裝滿各種品牌香煙的箱任人挑選。被選中的男士或不好意思拒絕，或見靚女埋身大感興奮，即使沒有即時幫襯，亦留下電話聯絡，而課金購買者亦不在少數。期間有數名年輕男子在遠處疑似「睇水」，可見整個「美人計」背後有組織操控。與此同時，葵青區議員亦反映，葵芳有小店以低價出售私煙，有學生為賺外快在區內派發點心紙，亦有免費請人食煙的推銷行動，要求當局加強打擊和執法。

事實上，港府自大幅提高煙草稅後，吸煙率只是由9.5%微跌至9.1%，但檢獲私煙的數字卻年年上升，庫房收入直線下跌。香港正版正貨大聯盟曾作出統計，2023/24年度的實際總煙草稅收入，比原來預算少收22億元；而2024年再次增加煙草稅後，2024年4至9月的上半年煙草稅收，亦較前年同期大幅下降13億元。換言之，短短一年半內，庫房損失近35億元稅收。

與之相反的是私煙集團愈趨猖獗。大聯盟指出，私煙問題已非純粹走私活動，已擴展到有組織的犯罪行為，例如海關曾搗破多個地下製煙工場，拘捕人士包括非法勞工，可見已形成一條非法產業鏈。破獲的私煙案件數字亦大幅上升，2020至2022年期間，海關查獲涉及本地未完稅香煙的案件數目只有大約3,000多宗，2023年急增至近1.2萬宗。海關在2024年年結時亦指出，私煙案件佔所有案件總數的六成八，按年勁升八成。由此可見，港府以為提高稅率就能令吸煙人士減少，只是一廂情願。真實一面是煙民轉而光顧私煙，私煙集團收入更加豐厚罷了。

由於連續兩年提高煙草稅後，庫房收入不升反跌，上月發表的《財政預算案》已無再提出增加煙草稅，證明此路不通。外界早就指出，要有效減少吸煙人口，實行「無煙世代」是關鍵。試想想，強制新一代禁煙，成本肯定較要求「老煙槍」戒煙低，收效亦更大。可惜港府拖拖拉拉，始終無法立定決心。不從源頭解決問題，一味在下游小修小補，難怪私煙集團囂張之至。