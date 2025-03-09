龍七公：護佑巾幗職場 豈容暴力騷擾

昨天是三八婦女節，在此補祝各位婦女朋友身心安泰，終身美麗，各盡所長，幸福自在。女性追求幸福，重要基礎之一是兩性平等，我所指的平等，並不是大家做完全相同的事，但至少不會因性別因素而受歧視、被暴力或騷擾對待。可惜在現實的職場上，因欠缺兩性關係平等意識而導致的暴力和騷擾情況，仍然時有發生，不但對受害人造成身心傷害，也削弱她們的工作意欲。

保障不足 忍氣吞聲 筆者所屬政黨就職場暴力與性騷擾問題開展問卷調查，當中40.4%曾面對職場暴力。在暴力個案中，86.5%涉言語攻擊或侮辱，56.7%涉當眾辱罵或貶低，30%涉肢體暴力和動作威脅或恐怖驚悚（拍照），8.7%涉網絡暴力。調查發現，公共運輸、餐飲、建築、公共服務等行業有較高的職場暴力發生率；醫療保健、文員等行業，則較少暴力事件發生。

為甚麼某些行業會成為職業暴力和性騷擾的重災區呢？調查發現，59.5%受訪者表示，公司並沒有處理職場暴力與性騷擾的投訴渠道。更令人擔憂的是，在向公司反映當中，僅有29.17%的當事人認為得到妥善處理，50%的事件未得到解決。更有受訪者表示，事件被公司判定為私人糾紛，最終不了了之。正因如此，面對職場暴力，只有約三成受訪者選擇舉報，可見受害人對現行投訴機制信心不足，只好忍氣吞聲，令情況變本加厲。也有團體表示，有被投訴人認為公司的投訴處理機制草率，程序上欠缺公平，令他們無端受冤並受困擾。

職場暴力和性騷擾事件中，被投訴人可分成同事或客戶兩大類。一些企業相關的指引不清晰，執行力不足，內部宣傳教育也不足，筆者建議勞福局和平機會，應大力推動企業建立有效的投訴機制，將保障在職婦女免受職場暴力及性騷擾，納入企業ESG（環境、社會和治理）的重要指標之一。再進一步，應檢視現時法律的漏洞，我們現時較集中肢體暴力和性騷擾，語言和精神暴力以及滋擾行為經常被忽略，令一些嚴重職場暴力事件，最多以企業內部的人事機制處理，對受害者保障明顯不足，內地有侮辱罪及誹謗罪，新加坡亦有《防止騷擾法》，這些都是香港社會值得研究的方向。

職場暴力的受害者往往有心理陰影，筆者曾協助的一名女巴士車長，受到職場暴力後，至今仍有失眠和抑鬱情況，需要服藥。而54.3%受訪者表示因職場暴力經歷而考慮離職，44.8%受害人表示暴力個案發生後工作效率下降。

筆者建議，政府可以委託勞工團體或NGO，為職場暴力的受害者提供心理諮詢和支援服務，讓他們能夠盡快走出陰影。最後，筆者想強調，職場暴力和性騷擾事件的受害者不只女性，這不單止是婦女議題，更是全社會建立尊重、平等的職場文化的共同目標。