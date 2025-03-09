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私家車遇查 拘司機涉酒駕

【本報訊】前日深夜11時許，西九龍區警員在尖沙咀麼地道及緬甸臺交界巡邏，期間發現一輛私家車形迹可疑，遂上前截查，並發現司機身有酒氣。該名姓陳（35歲）男司機未能通過酒精呼氣測試，警員經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」把他拘捕。
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