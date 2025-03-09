騎乘過路捱的士撞 六旬單車漢重創亡

七旬的哥涉危駕致死被捕 屯門發生致命車禍！昨日清晨，一名六旬男子騎乘單車，在青山公路藍地段橫過馬路時，遭一輛駛至的士撞飛，撼爆的士大銀幕後墮地，當場頭部重創昏迷，經送院搶救後不治。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」拘捕七旬的士司機，肇事的士被拖走檢驗。另外，尖沙咀一輛電動跑車行駛期間，中年司機疑因處理打翻的飲品，顧此失彼下致跑車失控掃欄，司機有驚無險沒有受傷，惟跑車右車頭嚴重毀爛。

昨日清晨約6時半，一名姓梁（68歲）男子騎乘單車，在屯門青山公路藍地段121號對開行人過路處橫過馬路。適時，一輛新界的士沿路往元朗方向駛至，司機懷疑收掣不及，的士撼撞單車，梁男被撞飛撼爆的士車頭擋風玻璃後反彈墮地，頭部重創流血，多名途人見狀，慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，即場替昏迷的梁男急救並由救護車急送屯門醫院搶救，惜至早上7時31分被證實傷重不治。警員封鎖現場，行人過路處路面遺下大攤血漬，行車路則散落相信屬於死者的保暖壺等雜物，涉事單車被撞飛至30米外，車身扭曲變形。據了解，肇事的士在意外後駛前約40米始告停下。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」，拘捕該名姓雷（73歲）的士司機，並把他帶走扣查，涉事的士則被拖走檢驗。

疑打翻飲品 電跑自炒掃欄 約4小時後，一輛紅色保時捷電動跑車，沿尖沙咀梳士巴利道往天星碼頭方向行駛，當駛至近太空館對開，跑車突然失控，掃毀路中安全島數米長鐵欄，有途經駕駛人士見狀，恐防司機被困，遂慌忙協助報案。

救援人員接報趕至，姓陳（55歲）男司機已自行離開車廂，他經救護員檢查後拒絕送院。涉事跑車右車頭嚴重毀爛，車廂安全氣袋彈出，警員一度封鎖現場，以便調查事故經過及原因。現場消息指，司機疑因打翻外賣飲品，心急處理時顧此失彼導致意外，惟實際事故原因有待進一步調查。